Antonio Lorenzon vince Masterchef e chiede al compagno di sposarlo

Si chiama Antonio Lorenzon il vincitore della nona edizione di Masterchef Italia.

L’art director di Bassano del Grappa (Vicenza), poco dopo esser incoronato vincitore si è inginocchiato davanti il compagno, ha tirato fuori l’anello e gli ha chiesto di sposarlo. Ovviamente la risposta è stata sì.

Antonio Lorenzon si è presentato ai provini di Masterchef Italia come fan di Barbara d’Urso:

Ma anche con le idee chiare in ambito lavorativo:

«Vorrei aprire un table d’hôte in Costa Azzurra insieme al mio fidanzato, che sostanzialmente è un bed & breakfast con cena inclusa. Io mi occuperei del menù e dell’arredamento (sono il creativo in casa!), lui della parte amministrativa, visto che è contabile e sa sempre far quadrare i conti. Spero che questo obiettivo mi motivi e mi porti fino al traguardo finale. Mio padre mi ha influenzato sulla parte creativa, visto che amava cucinare e sperimentare con piatti elaborati e stravaganti, mentre da mia madre ho imparato le cose più tradizionali, come tirare la pasta. Anche mia nonna ha dato la sua parte: ogni pomeriggio mi preparava 30 ravioli a merenda. È grazie a loro se oggi il mio stile culinario è eclettico: semplice e coreografico allo stesso tempo!».