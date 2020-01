Antonio Zequila ancora nella bufera: frasi volgari su Adriana Volpe

Antonio Zequila ancora al centro di una polemica. Dopo le orrende frasi su Patrick Rey Pugliese e le offese rivolte a Valeria Marini, questa volta il bersaglio dell’attore è stato Adriana Volpe. Dopo aver perso la ‘prova romanticismo’ contro i 3 nuovi boni della casa, Er Mutanda è uscito in giardino e – mentre parlava con Paolo Ciavarro e Patrick – ha detto: “Carlotta era trattenuta, invece Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta subito a tutti gli effetti. Ha aperto subito le gambe davanti al dottore. Sì, ha aperto subito le gambe“.

Anche questa volta i fan del GF Vip sui social hanno chiesto l’eliminazione per Zequila, ma io ricordo che in passato per frasi simili i concorrenti non sono usciti dalla casa (Marco Predolin su Malgioglio ha detto di peggio). Una cosa è certa: ad Antonio non è bastata la bacchettata di Valeria Marini e probabilmente stasera si prenderà anche quella di Signorini.

Sono proprio curioso di vedere che faccia farà la Volpe quando scoprirà le frasi di Zequila.

Perché vogliamo parlare di ieri sera, dopo il gioco delle scenette, in giardino zequila: “Appena ha sentito ginecologo (la volpe) subito ha aperto le gambe, era già pronta per la visita”

Che schifo, veramente una brutta persona #gfvip #zequilafuori — Maaaaat (@_Blsk_) January 30, 2020

“Invece Adriana appena ha sentito ginecologo ha subito aperto le gambe, era già pronta per la visita” Zequila sei un essere schifoso, spero tu venga smerdato davanti a tutta Italia #GFVIP pic.twitter.com/kPH9adHz6b — ꜱʜɪʟᴀ’ꜱ ᴡᴏʀᴅꜱ 🐍 (@ShilasWords) January 29, 2020