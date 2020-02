Antonio Zequila “corteggiato da un cantante gay famosissimo” – 4 ex fidanzate famose parlano dei rapporti con lui

Antonio Zequila è al centro degli ultimi gossip e questa volta le sue mutande non c’entrano niente. A far “rumore” sono state alcune dichiarazioni delle sue ex fidanzate: Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Simona Tagli e Lory Del Santo.

Se Milly D’Abbraccio ha svelato le sue misure ed altri dettagli intimi, Eva Robin’s a Live Non è la d’Urso ha confessato di aver avuto con lui una relazione clandestina.

“Lui è un principe, è stato molto galante. Mi ha corteggiato tanto. Il giorno dopo, ci siamo visti, siamo finiti nel mio appartamento. Ad un certo punto, io, pur di non mostrargli ‘pippo’, sono finita sotto ad un tavolo. C’era un po’ di pudore. Non ci faceva molto caso”.

Anche Simona Tagli, ospite a Mattino Cinque, ha ricordato la sua relazione con Antonio Zequila:

“Sono arrabbiata. Parla dei suoi trofei come le donne da esibire. E’ proprio il tipico maschio virile, il maschio alfa di vecchia generazione. Ha, poi, avuto una bella storia, pulita, durata 7 anni, dove ha mosso i primi passi in televisione e non ne parla?!”.

Parlando in un secondo momento di corteggiatori maschili:

“Lui parla troppo dei suoi trofei femminili, dovrebbe diversificare e parlare dei trofei maschili. Antonio è stato molto corteggiato, non posso affermare niente, mettere la mano sul fuoco, lui mi ha raccontato che ha avuto un grandissimo corteggiamento da un noto cantante che tutti amano, che io amo. Non dirò il nome. Secondo me, è monotono di parlare di queste donne come Linda Evangelista, la Trump. Invece, dovrebbe parlare di tutti gli aspetti, dell’amore universale”.

Infine anche Lory Del Santo ha detto la sua: