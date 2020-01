Antonio Zequila rivela quello che è successo dopo la lite choc con Pappalardo e attacca la Rai

Ieri notte Antonio Zequila è rimasto sveglio insieme a Pasquale Laricchia, i due hanno passato del tempo insieme a conoscersi meglio. Er Mutanda ha parlato anche della storica lite choc con Pappalardo a Domenica In ed ha fatto delle rivelazioni su quello che è successo dopo. Pare infatti che la Rai abbia allontanato l’attore, che ieri notte si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

“Io mi sono trovato fuori dalla Rai il giorno dopo. Anche un contratto di lavoro per un marchio di intimo è andato a quel paese.

Avevo ragione io, ma è stato il sottoscritto a pagare le conseguenze, duramente. Quella cosa ha influito molto nella mia carriera. – ha continuato Antonio Zequila – Ero sulle prime pagine dei giornali, al TG5. Mi hanno massacrato. In Rai per anni mi hanno tenuto lontano, Canale5 invece mi ha accolto subito. Mediaset devo dire che sotto questo aspetto sono migliori. Invece in Rai sono dei gran ipocriti, ne combinano di tutti i colori e purtroppo paga solo l’ultimo anello della catena”.