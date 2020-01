Antonio Zequila al centro di una polemica per le violente parole contro Patrick (VIDEO)

Antonio Zequila nella bufera. L’attore è al centro di una polemica per le parole che stamani ha rivolto a Patrick Rey Pugliese. Mentre era con Andrea Denver e Aristide Malnati, Zequila – ridendo – ha detto che Patrick andrebbe legato ad un palo se non si mette a dieta.

“Dobbiamo legarlo al palo, qua. Come San Sebastiano. Come nel quadro. Lanciargli i dardi. E lo leghiamo qua e gli tiriamo le palle e il coso lì. Lo leghiamo lì e chi lo prende in fronte 100 punti. Sui denti 50. Sui genitali 40 punti. E lo leghiamo e poi ci giochiamo. Quelle cose fanno male. Chi vince prende la marmellata”.

zequila legherebbe Patrick ad un palo e tirargli le palle sui denti, sui genitali con l’amico del conduttore e mister cima che ridacchiano #gfvip pic.twitter.com/58b2On91wH — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 29, 2020

Non so se il GF prenderà provvedimenti per Antonio Zequila, ma di sicuro in passato Marco Predolin ha detto molto di peggio sui gay e Cristiano Malgioglio ed è rimasto nella casa. Per chi avesse la memoria corta, ecco un breve riassunto.

“Qui se il GF ci regala del rum facciamo casino, smontiamo tutto, finiamo sui giornali davvero. Prendiamo Malgioglio lo mettiamo sul rogo come Giovanna d’Arco con il suo pigiamino rosso mentre canta Sbucciami”. “Non sono mica cul**tone”. “La Malgioglia, la Malgioglia. Scusate ma se parlo al femminile di lui, ma è perché lui si propone come donna. Ma quanto se la mena Malgioglio con questa storia che è gay. Parla al femminile di sé. Io ho paura, come si comporta lui. Poi basta deridere e dire ‘divento etero’, ‘divento etero’, ieri lo ripeteva. Certo che i gay possono prendere in giro noi etero e il contrario però no, ma perché?”

ANTONIO FUORI DALLA CASA.

Prima si esprime con frasi orrende contro Valeria Marini ed ora con Patrick. #ZEQUILAFUORI facciamo finire questo hashtag in tendenza #gfvip — justriccardo (@justriccardo1) January 29, 2020