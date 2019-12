Ariana Grande mostra i suoi capelli al naturale senza extension ed effetto piastra

Ariana Grande è una delle pochissime puttanpop rimaste ad avere ancora successo con i suoi nuovi lavori. Da anni siamo abituati a vedere la cantante con la sua famosa liscissima e lunghissima ponytail. Non tutti sanno che in realtà i veri capelli della popstar sono molto più corti e soprattutto ricci.

In passato Ariana Grande ha parlato di come ha rovinato i capelli quando recitava in Victorious ed ha rivelato perché usa le extension.

“Ho maltrattato i miei capelli. Ho dovuto scolorirmi i capelli e tingerli di rosso ogni due settimane per i primi 4 anni in cui ho interpretato Cat. Come potete immaginare questo ha distrutto completamente i miei capelli “. Adesso da tempo i miei capelli sono castani e indosso le extension con una coda di cavallo. Uso qualche trucco perché i miei capelli veri sono così spezzati che non hanno un bell’aspetto”.



B!tches come preferite Ariana? Con la ponytail liscia o con il look riccio e corto?



Ariana Grande: il video con i suoi capelli naturali.

.@ArianaGrande shows off her natural hair on Instagram. pic.twitter.com/PeVCkaiciu — Pop Crave (@PopCrave) November 25, 2019

natural hair for the closing night? that’s a thing i would like to see @ArianaGrande pic.twitter.com/WPnIhfq4Q9 — ri (@hastingstark) December 22, 2019

ariana’s natural hair appreciation post pic.twitter.com/vpqesOVHng — 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚 MOVING TO @everyrime (@giawcloud) December 7, 2019

A lot of people don’t know that this angel’s called Ariana Grande natural hair is curly and I’m here to change that @ArianaGrande pic.twitter.com/hTHkFa47kx — Selmania94 (@Selmat94) December 6, 2019

SCREAMING 😭 but like… in love with your natural hair @ArianaGrande pic.twitter.com/vwAMD767Zp — david (@fromnoheaven) December 6, 2019