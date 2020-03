Ariana Grande invita i fan a fare una donazione per sconfiggere il CoronaVirus in Italia

Ariana Grande deve aver sicuramente letto il tweet al vetriolo di Cristiano Malgioglio in cui – senza troppi giri di parole – attacca sua cugina Lady Gaga e Madonna per non aver fatto niente (almeno pubblicamente) per aiutare l’Italia in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.

Il tweet, infatti, oltre a citare espressamente Madonna e Lady Gaga parla in generale anche di artisti di “origine italiana” e Ariana Grande lo è (i suoi bisnonni Antonio e Filomena, infatti, emigrarono negli Stati Uniti d’America ad inizio del secolo scorso dalla Sicilia e dall’Abruzzo).

“Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di Madonna e Lady Gaga e di molti altri artisti di origine italiana, per quello che sta causando il CoronaVirus. Complimenti. Sensibilità zero”.

Detto, fatto.

Qualche ora fa Ariana Grande su Instagram ha condiviso un link per fare una donazione alla Croce Rossa Italiana, che da settimane combatte attivamente contro l’emergenza CoronaVirus.

“Se stai cercando un modo di aiutare l’Italia, per favore considera la donazione alla Croce Rossa Italiana. Inviate il vostro amore e per favore, restate al sicuro”.

Tanto amore per lei.