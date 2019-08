Ariana Grande duetta a sorpresa con Barbra Streisand (VIDEO)

Ieri Ariana Grande ha passato tutto il pomeriggio con Barbra Streisand e la sera è salita sul palco durante lo show della leggendaria cantante americana.

Le due hanno duettato sulle note di “No More Tears (Enough Is Enough)” e il pubblico è andato in delirio.

Non avrà ancora raggiunto i livelli di altre puttanpop come Lady Gaga, Madonna o Britney Spears, ma chi pensava che Ariana sarebbe durata quanto un gatto in tangenziale si sbagliava di grosso.

.@ArianaGrande performed a duet with @BarbraStreisand during a surprise guest appearance at the legend’s show in Chicago. 💕 pic.twitter.com/Dc0czZ62Kl — Pop Crave (@PopCrave) August 7, 2019

Omg @ArianaGrande performing with a legendary duet Barbra Streisand on stage was so iconic pic.twitter.com/0nk82A5KRg — Ariana Grande Update 🌸 (@ArianatorFallen) August 7, 2019