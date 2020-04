Ariana Grande contro le fan che la imitano su TikTok

Se sei una fan di Ariana Grande ti consiglio di non imitarla su TikTok perché la cantante non sembrerebbe apprezzare le imitazioni ed i lipsync.

A dar fastidio ad Ariana Grande sono in particolar modo quelle ragazze che si truccano da lei recitando però parti della serie Victorius.

i just wonder whyyyy the cat voice / dialogue. 😭 i am sure she is the sweetest sweet sweetheart forreal !! but it’s definitley bizarre seeing people blend the two worlds lmao.

Non contenta di questa risposta data su Twitter, Ariana Grande ha pubblicato anche un post su Instagram (poi rimosso) in cui aveva scritto:

Condividendo successivamente anche un video del filmaker Jordan Firstman che aveva commentato in suo supporto:

Nei video incriminati ci sono infatti le ragazze che emulano il look di Ariana Grande cantante, confondendolo con la personalità del personaggio di Cat Valentine, interpretato proprio da lei nella serie Victorious.

Insomma, i problemi della vita, eh?

Ariana via her Instagram Story: omg can this please also double as your impression of pony tail tik tok girls who think doing cat valentine voice and that wearing winged eyeliner and a sweetshirt is doing good impersonation of me (…) pic.twitter.com/clqgUN1FcG

— Rene (Fan Account) (@grandesbreakup) April 23, 2020