Ariana Grande querela Forever 21 (che rischia il fallimento) e chiede 10 milioni, Farrah Moan replica: “Quei soldi spettano a me”

Ariana Grande è in guerra con il colosso di negozi Forever 21 che – nonostante abbia oltre 800 punti vendita sparsi in 48 paesi in tutto il mondo – rischia di chiudere per bancarotta, come rivelato da Hollywood Reporter. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe una querela mossa dai legali della cantante: il motivo sarebbe di copyright.

Ariana Grande avrebbe infatti chiesto a Forever 21 ben 10 milioni di dollari di risarcimento, perché il brand avrebbe copiato il suo stile usando la sua immagine senza permesso: secondo la cantante di Problem, infatti, nell’ultima campagna Forever 21 x Riley Rose, il brand avrebbe «rubato il suo nome per vendere capi di abbigliamento e cosmetici».

«La campagna del marchio ha sfruttato l’album di successo della popstar Thank U Next senza autorizzazione. Il brand ha pubblicato almeno 30 immagini e video non autorizzati da cui sembra che Ariana Grande sia sponsor del marchio».

Sempre secondo l’Hollywood Reporter, Ariana Grande sarebbe stata contattata dal marchio pochi mesi dopo l’uscita del suo ultimo album Thank U Next chiedendole una collaborazione, che sarebbe stata rifiutata perché troppo poco remunerativa. Di fronte al rifiuto, però, il marchio d’abbigliamento non si sarebbe arreso ed avrebbe usato per promuovere la collezione una modella molto simile alla cantante vestita con lo stesso look sfoggiato da Ariana nel video di 7 Rings.





Secondo l’avvocato della cantante, tale Daniel Petrocelli, le azioni di Forever 21 sarebbero «spudorate e costituiscono una violazione della legge sulla pubblicità della California e una violazione della norma sul copyright».

Ariana Grande querela Forever 21, ma si intromette anche Farrah Moan

Il trash è finito? Assolutamente no: a tutto ciò si è appena aggiunta Farrah Moan (celebre drag queen che ha partecipato alla nona edizione di RuPaul’s Drag Race) che su Twitter ha accusato direttamente la cantante di averla copiata e di aver avuto la conferma che il celebre look sfoggiato nel video di 7 Rings (e successivamente copiato da Forver 21) è nato dopo aver visto il suo outfit indossato in una puntata di RuPaul’s Drag Race All Stars.

“Ariana Grande dovrebbe darmi una fetta dei 10 milioni di dollari, dal momento che il suo team ha letteralmente inviato una mia foto allo stilista e lo ha pagato per copiare il mio look di All Stars 4. (Ho incontrato lo stilista e mi ha detto la verità). Immagino che rubare da artisti LGBT per business sia ok”.