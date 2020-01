Ariana Grande conferma il messaggio nascosto nella performance dei Grammy Awards

Ariana Grande durante il super medley ai Grammy Awards si è esibita sulle note di Imagine, My Favorite Things (brano del musical Tutti Insieme Appassionatamente), 7 Rings e Thank U Next, regalando ai fan quella che sembrerebbe essere stata l’ultima performance dell’era discografica.

A confermarlo è stata proprio Ariana Grande su Twitter in risposta ad una fan, che le aveva chiesto se con la serata ai Grammy Awards si sarebbe conclusa l’era Thank U Netx. “Sì” aveva risposto la cantante usando delle emoji che si sarebbero poi rivelate essere un messaggio in codice: l’anello ed una scatola.

Ariana Grande, il messaggio nascosto

Durante l’esibizione di 7 Rings, infatti, Ariana Grande ha tolto l’anello che indossava e lo ha rimesso nella scatoletta. Un gesto che stava a simboleggiare la chiusura dell’era.

yes 🥺🤍💍📦 — Ariana Grande (@ArianaGrande) January 26, 2020

she put the ring back in the box🥺….sobbing pic.twitter.com/q337WX6Yjs — payton ♡ (@ariana0toulouse) January 27, 2020