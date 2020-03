Ariana Grande invia migliaia di dollari ai fan che hanno perso il lavoro a causa del CoronaVirus

Taylor Swift in questi giorni sta donando 3.000$ ai fan che sui social hanno dichiarato di avere problemi economici a causa della quarantena. Alla cantante di Lover si è unita anche Ariana Grande che sta inviando da 500 a 1.500 dollari agli Arianators che hanno perso il lavoro per colpa del Coronavirus. Secondo quanto riporta TMZ, la popstar americana avrebbe già fatto più di 10 donazioni.

Queste sono iniziative davvero splendide, speriamo che altre puttanpop prendano ad esempio quello che stanno facendo Taylor Swift e Ariana Grande.

Ariana Grande Reportedly Sends Cash To Fans Affected By Coronavirus –

As the coronavirus continues to spread and many across the country find their jobs affected by the nationwide closures, musicians are offering their support to fans. Some are offering entertainment in the…

