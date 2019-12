Ariana Grande fa un regalo ai fan e pubblica un album

Si intitola k bye for now (swt live) il nuovo album di live di Ariana Grande che ha pubblicato in streaming a sorpresa su Spotify e Apple Music.

L’album esce a chiusura dello Sweetener World Tour che era partito a marzo ed ha toccato Stati Uniti, Europa e Canada e contiene 32 brani eseguiti live estratti dagli album My Everything, Dangerous Woman, Sweetener e Thank U, Next.

In qualsiasi forma sia, è sempre una gioia ascoltare “nuova” musica di Ariana Grande.

Ariana Grande, K Bye For Now (Swt Live)

1) Raindrops

2) God Is A Woman

3) Bad Idea

4) Break Up With Your Girlfriend

5) r.e.m.

6) Be Alright

7) Sweetener

8) Successful

9) Side To Side

10) 7 Rings

11) Love Me Harder

12) Breathin

13) Needy

14) Fake Smile

15) Make Up

16) Right There

17) You’ll Never Know

18) Break Your Heart Right Back

19) Nasa

20) Tattooed Heart

21) Only 1

22) Goodnight N Go

23) Get Well Soon

24) In My Head

25) Everything

26) The Light Is Coming

27) Into You

28) My Heart Belongs To Daddy

29) Dangerous Woman

30) Brek Free

31) No Tears Left To Cry

32) Thank U, Next