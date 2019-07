Ariana Grande commenta la scelta di utilizzare una cantante afroamericana per il film de La Sirenetta

La scelta della Disney di affidare alla cantante e attrice Halle Bailey il ruolo di Ariel nel film de La Sirenetta ha diviso la rete fra favorevoli e contrari. C’è chi l’accusa di aver virato su una scelta che strizza l’occhio al politicamente corretto stravolgendo le caratteristiche fisiche della sirena (pelle bianca, occhi azzurri, capelli rossi), chi invece supporta questa decisione applaudendola.

Al di là della pelle i tratti distintivi di Ariel sono la voce (che Ursula non a caso pretende) ed i capelli rossi, quindi mi auguro che facciano indossare ad Halle Bailey una bella parrucca rosso fuoco altrimenti mi incateno ai cancelli della Disney.

Dalla parte di Halle si è schierata Ariana Grande (che è stata per mesi fra le papabili al ruolo di Ariel), dichiarandosi eccitata all’idea. “I can’t express how happy and excited I am at all” / “Non posso esprimere quanto sia felice ed eccitata a riguardo” condividendo su Instagram l’immagine promozionale della black mermaid pubblicata dalla stessa Halle Bailey sui suoi social.

.@ArianaGrande shows support for Halle Bailey as @Disney’s new #Ariel in recent Instagram story: “i can’t express how happy and excited i am at all.” pic.twitter.com/udArK0acLo — Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2019