Arianna David contro Simona Ventura e gli autori de L’Isola dei Famosi

Arianna David ieri ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico Whiteissimo di Lorenzo Amatulli di White Radio commentando la sua celebre uscita “Sono piena Maria Giovanna, sono piena!“.



In tema di Isola dei Famosi, Arianna David ha poi commentato:

“L’Isola è stata un esperienza troppo forte, fui cercata da Domenico Zambelli, costumista di Simona Ventura, senza fare alcun provino. Ho accusato troppo quell’edizione. Io sono stata sincera e ne ho pagato le conseguenze. Non ci scordiamo che a differenza del GF, con l’Isola non sei in onda in diretta 24 ore su 24 ma loro tagliano i pezzi e quindi posso fare di te quello che vogliono. A me la cosa che mi ha scioccato tanto è stata la mancanza di rispetto nei miei confronti quando Maurizio Ferrini si è permesso di toccarmi un seno. Nessuno si deve permettere di fare queste cose. Loro anziché difendermi, mi hanno messo alla gogna. E mettermi alla gogna quando io ero indifendibile da sola, rispetto a quello che avevano creato di me a livello pubblico, io non c’ho dormito per 6 mesi. “