RuPaul’s Drag Race: Ariel Versace debutta su OnlyFans insieme al marito

Ariel Versace di RuPaul’s Drag Race ha deciso di iniziare a batter cassa e dopo aver finalmente capito di non saper far niente oltre a truccarsi da Bratz (the library is open okuurr) ha debuttato su OnlyFans insieme al marito, Ricardo Virgo, che sulla nota piattaforma di video privati aveva già mostrato il meglio di sé.

Ariel Versace – al secolo Bryan – ha così deciso di unirsi alla sua dolce metà (che nella vita fa la drag queen con il nome di Chasity St.Cartier) in video in cui mostra tutta la sua versatilità.

Ovviamente le foto dei due piccioncini che ci danno dentro potete trovarle su BitchyX.it ed a giudicare da quel poco che è trapelato online, Ariel ha finalmente trovato la sua strada.

