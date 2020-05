Arisa cambia look (sta da Dio) e spiega perché adesso indossa una parrucca

Arisa ama giocare con il suo look, dopo il caschetto in stile Fantaghirò sfoggiato nel periodo di Sincerità era passata ad un taglio più corto e al platino e due anni fa aveva iniziato a portare della lunghe parrucche, per poi abbandonarle poco dopo.

Recentemente la cantante de La Notte si è rasata, ma ieri sera ha pubblicato una foto con una folta chioma ed ha spiegato il motivo di questo cambiamento ai fan. Rosalba ha dichiarato su Instagram che porterà la parrucca fino a che i capelli non saranno ricresciuti ed ha anche aggiunto che non accetta critiche per questa sua decisione.

“Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”.

Secondo me sta da dio con questo look e sono dell’opinione che anche le colleghe di Arisa dovrebbero prendere esempio da lei e dalle popstar americane, che da decenni si divertono con i loro look, usando qualsiasi tipo di parrucca.



Arisa: la nuova foto con la parrucca

La cantante spiega perché porta i capelli corti.