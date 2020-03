Arisa e il meraviglioso live de La Notte dal balcone di Fedez (VIDEO)

Dopo Emma Marrone e Andrea Bocelli, sono tornate le famose live di Fedez e Chiara Ferragni, che ieri hanno “ospitato” sul loro balcone una delle voci più belle del nostro paese, Arisa. La cantante lucana ci ha regalato delle meravigliose versioni live dei suoi più grandi successi, da La Notte e Meraviglioso Amore Mio a Controvento.

Tra un pezzo e l’altro il rapper milanese ha anche fatto un bellissimo complimento alla sua collega.

“Adesso ti dico una cosa che penso davvero. Probabilmente detto da me non varrà molto, ma volevo farti un complimento. Credo che tu sia la voce più bella che abbiamo in Italia, sul serio”.