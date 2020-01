Armando cacciato da Uomini e Donne? Lui commenta l’accaduto

Nell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne Armano Incarnato è stato invitato ad abbandonare il programma.

“Armando Incarnato, che finalmente, dopo le varie insinuazioni di Gianni Sperti che ripeteva da settimane che lui si vedeva con qualcuna fuori dal programma. – si legge su il vicolo delle news – Lui è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre”.

Dopo la puntata l’ex cavaliere ha pubblicato un post su Instagram, in cui sembra far riferimento a quanto successo alla corte di Kween Mary.

“Potete calare tutte le ombre di questo mondo su di me, resterò sempre al sole. Vivo di giorno ,non di notte. Se vuoi sporcare qualcuno ,fallo con qualcosa di indelebile, altrimenti quando meno te l’aspetti le tue accuse svaniranno come un castello di sabbia a riva di mare”.

Diversi follower hanno deriso Armando ricordandogli che è stato “cacciato dal programma”. Il napoletano non l’ha presa bene ed ha lasciato intendere di aver abbandonato lo show di sua spontanea volontà.

“Cacciato? chi te l’ha detta sta cosa? Ah ah ah ma vaf…c…o va, scostumata maleducata. Mi hanno scoperto? Eh già! La verità viene sempre a galla. Ed è una. Aspettate di vedere tutto. Chi vivrà vedrà”.

Anche una fan page del Trono Over di Uomini e Donne è intervenuta.

“Armando ci ha appena detto che non è stato cacciato dal programma, nessuno è stato cacciato. Insomma, nessuno ha cacciato nessuno. Avete rotto i co*****i. Anticipazioni non ve ne diamo, ma ripetiamo che lui non è stato cacciato da Uomini e Donne”.

Io nel dubbio preparo i pop corn per godermi l’uscita di scena di Armando.

Armando è stato mandato via da #uominiedonne? pic.twitter.com/Jc0Dc04Acd — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) January 5, 2020

non riesco a pensare il trono over senza armando <3 (il re del trash , il re delle litigate , mi manca il respiro , corona dei poveri … ditemi che non è vero ) nel caso fosse vero , 6 tu il trono over 6 tu … come faccio …#uominiedonne pic.twitter.com/aFcc56EG7Y —  G.  0+ (@XXjeraxXX) January 5, 2020