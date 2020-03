Armando Incarnato si sfoga dopo la sfuriata di Maria De Filippi

Dopo le ennesime accuse rivolte ad una dama del Trono Over, Armando Incarnato ha scatenato la furia di Maria De Filippi. La conduttrice nell’ultima puntata di Uomini e Donne ha bacchettato il cavaliere ed ha interrotto anticipatamente la trasmissione. Il napoletano è tornato sui social, dove si è sfogato citando il Vangelo secondo Giovanni.

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ca**o tutti santi e tutte sante siete! Perdona loro perché non sanno quello che fanno”.

Molti follower l’hanno attaccato, qualcuno ha esagerando tirando in ballo sua figlia e le capacità genitoriali di Incarnato. Armando ovviamente ha perso la calma.

“Rompete il ca**o sulla mia bakeka. State senza pensieri, ca nisciun ve pens. Ca**o che educazione avete? Poi dicono che mando a fare in cu*o. Strunz, ma tutta questa confidenza chi ve la da? Poi parlate di chi ca**o volete, ma non nominate mia figlia. La parola bambina cancellatela dal vostro vocabolario. Non sapete un ca**o state al posto vostro. Sapete quello che è successo davvero? Allora basta scrivere strun**te fatevi il piacere di finirla”.