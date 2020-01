Armando torna a Uomini e Donne dopo essere stato cacciato e Gianni controlla il suo cellulare

Nella registrazione del Trono Over della scorsa settimana Armando Incarnato è stato invitato a lasciare Uomini e Donne dopo essere stato accusato di frequentare una donna fuori dal programma.

Nemmeno il tempo di uscire dagli studi Elios, che ieri nell’ultima registrazione di U&D Armando ha fatto il suo comeback. Il cavaliere è entrato in studio con la donna accusata di essere la sua attuale partner, ma in realtà i due sono stati insieme anni fa e adesso lei lavora nel negozio di parrucchieri di Incarnato.

Veronica ha accettato il ritorno di Armando e ha confessato di provare ancora qualcosa per lui. Gianni però non era convinto di questo interesse e ha sentito puzza di imbroglio. Per questo motivo l’opinionista ha voluto controllare i cellulari di Armando e Veronica, ma non ha trovato nulla.

“La volta scorsa è stato accusato di frequentarsi con una donna da tempo fuori dal programma. Lui oggi ha portato la sua ex Jeannette e insieme hanno iniziato a parlare della storia del napoletano. Prima di lei lui è stato con un’altra donna che è stata in fin di vita. – si legge su il vicolo delle news – Poi è arrivata lei ma non stanno insieme ormai da tempo. Le foto che lei postava in cui si riconosceva la casa di Armando pare fossero del 2014.

Ora lei lavora per Armando nel suo negozio di parrucchiere. La donna viene attaccata perché ha insultato pesantemente Veronica via social solo perché stava conoscendo il parrucchiere, insinuando che lui con lei poteva giusto farci ‘certe cose‘ ma nulla di serio e lui non ha difeso affatto Veronica anzi giustificava la ‘ex’ fidanzata. Veronica pare prendersela fino ad un certo punto perché alla fine confessa di essere ancora presa di lui e di voler continuare la frequentazione perdonandolo.

A quel punto Gianni chiede alla donna di tirare fuori i suoi due cellulari per controllare se stanno d’accordo, perché gli pare assurdo che dopo tutto ciò lei non batta ciglio mentre con Luca ha voluto chiudere per un nonnulla. Dai cellulari non escono però informazioni compromettenti”.