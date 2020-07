Armie Hammer accusato di aver tradito la moglie con una fan: la ragazza pubblica gli screen e svela i dettagli

La scorsa settimana Armie Hammer e la moglie Elizabeth Chambers hanno annunciato il divorzio su Instagram.

“Tredici anni come migliori amici, anime gemelle, partner e poi genitori. È stato un viaggio incredibile, ma insieme abbiamo deciso di cambiare pagina e uscire dal nostro matrimonio. Mentre entriamo in questo prossimo capitolo, i nostri figli e le nostre relazioni come co-genitori e cari amici rimarranno la nostra priorità. Comprendiamo che questa notizia si presta al dialogo pubblico, ma nell’interesse dei nostri figli e della nostra famiglia, stiamo chiedendo privacy, compassione e amore durante questo periodo”.

Fin qui nulla di troppo strano, se non fosse che su un forum russo una ragazza ha dichiarato di essersi scambiata per molto tempo messaggi “particolari” con l’attore di Chiamami Col tuo Nome. La fan di Armie Hammer ha anche pubblicato diversi screen di presunte conversazioni tra lei e la star di Hollywood, in cui lui le dice che vorrebbe “divertirsi” con lei. In uno di questi screen si legge anche: “Tesoro firmeresti un contratto con l’accordo di non divulgazione? In sostanza è un accordo legale stipulato perché tutto quello che accade tra noi resti segreto. Se tu lo firmerai mi fiderò ancora di più di te”.

La fan in questione ha anche rivelato che Armie è un bel 18 (ci siamo capiti?!).



Non è finita qui, perché la ragazza dice di aver contattato anche la moglie di Hammer (anche in questo caso ha pubblicato degli screen) per rivelargli la verità. Elizabeth però non l’avrebbe presa troppo bene, almeno stando a questi screen: “Peccato che al mondo esistano donne come te“.

Per adesso Armie Hammer e sua moglie non hanno né confermato, né smentito questa vicenda.

mmmm yes very much JAIL @armiehammer EXPLAIN SIR pic.twitter.com/6hZkCT95wj — timmysloves (@timmysloves) July 15, 2020

wait are these armie hammer dms real because im losing it pic.twitter.com/3BqAzIvflF — alesha (@v0guedakota) July 15, 2020