Aron Piper (Ander di Elite) ha debuttato come cantante: ecco il suo singolo di debutto

Non solo Danna Paola (Lu), anche Aron Piper (Ander) di Elite è un cantante. Il suo singolo di debutto, Sigo, è appena uscito su Spotify e iTunes.

Il debutto musicale di Aron Piper vede la collaborazione del rapper Moonkey e del prodotture Mygal ed al contrario della sua collega Danna Paola ha optato per sonorità più di nicchia e meno commerciali.

Personalmente questa Sigo non mi piace granché (ridatemi Mala Fama di Danna Paola), ma essendo un grande fan di Elite di Netflix non potevo non rendervene partecipi.

Aron Piper in Elite (spoiler)

Aron Piper prima di essere un cantante è un attore affermato ed il suo ruolo principale è proprio Ander nella serie spagnola di Netflix, Elite.

Protagonista fin dalla prima puntata, Aron Piper interpreta il figlio della Preside, è apertamente omosessuale e felicemente fidanzato con Omar, nonostante alti e bassi. Durante la terza stagione lo abbiamo visto anche con la testa rasata a causa della chemioterapia.

Della sua vita privata invece non sappiamo praticamente niente, ha solo “flirtato” online sia con Brandon Flynn di 13 Reasons Why, sia con Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne, diventata poi la fake-fidanzata di Taylor Mega.