Arrestato ex concorrente del Grande Fratello

Ancora guai per un ex concorrente del Grande Fratello, Kiran Maccali, che la scorsa estate è stato arrestato (per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato, e denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori) e oggi c’è ricascato.

Secondo quanto riporta il Corriere, Kiran sarebbe stato arrestato per aver minacciato l’ex fidanzata:

“L’ex concorrente del Grande Fratello Kiran Maccali, 31 anni, – scrive Il Corriere – è stato arrestato domenica dai carabinieri di Treviglio per aver importunato e minacciato l’ex fidanzata. Si è presentato più volte davanti a casa della ragazza, che si trova nel Bresciano, e ha continuato nonostante gli era stato imposto l’obbligo di dimora nella sua casa in provincia di Bergamo, a Romano di Lombardia, dopo un arresto per aggressione.”