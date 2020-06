Arrestato in una retata contro la ‘ndrangheta il fidanzato di Silvia Provvedi, che pochi giorni fa ha dato alla luce sua figlia

Silvia Provvedi, mamma da un paio di giorni, si è improvvisamente ritrovata un’altra volta il fidanzato in carcere. Questa volta a finire nei guai non è stato Fabrizio Corona bensì Giorgio De Stefano, all’anagrafe Giorgio Sibio Condello, arrestato dalla Polizia in un’operazione contro la ‘ndrangheta che è scattata all’alba.

L’uomo ha sempre mantenuto un profilo pubblico bassissimo (quando Silvia Provvedi ha partecipato al Grande Fratello Vip non poteva neanche pronunciare il suo nome, lo chiamava con lo pseudonimo Malefix) ed ora – a distanza di anni – l’arresto.

Le manette ai polsi sono scattate anche al fratello di Giorgio, il boss Carmine De Stefano, così come decenni fa furono state messe a loro padre, Paolo De Stefano, ucciso nel 1985. Per questo motivo Giorgio cambiò il proprio cognome all’anagrafe usando quello della madre.

Dallo scorso giovedì Giorgio De Stefano è padre della piccola Nicole, avuta proprio da Silvia Provvedi.

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo nel dicembre del 2018, la Provvedi parlò così del suo fidanzato:

“È una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare nella casa. Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto”.