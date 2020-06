Arrestato protagonista di The Vampire Diaries: “Ha fatto i suoi bisogni sul pavimento in cella”

Non solo Cole Sprouse, un altro protagonista di un teen drama in questi giorni è stato arrestato, ma questa volta non durante una manifestazione Black Lives Matter. Zach Roerig lo scorso week end è stato fermato dalla polizia di Montepelier, in Ohio, che l’ha arrestato per guida in stato di ebrezza. Stando a quanto riporta il sito TMZ, Matt Donovan di The Vampire Diaries avrebbe detto agli agenti: “Per me è tutto molto difficile. Non posso, sono fo**uto. Perché? Perché ora non posso prendermi una birra”.

Secondo TMZ l’attore ultimamente avrebbe problemi con l’alcol. Ma non è finita qui, perché il noto portale ha anche riportato un dettaglio sulla notte che Zach ha passato in carcere.

“Quando i poliziotti lo hanno portato alla stazione, le nostre fonti dicono che è stato messo in una cella, nella quale ha passato la notte. Ci dicono che avrebbe fatto la pipì sul pavimento durante la notte. Non se l’è passata molto bene”.

La star di The Vampire Diaries e il suo team per adesso si sono rifiutati di commentare la notizia, il processo comunque è previsto per domani, 4 giugno.

