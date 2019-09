Ascolti 28 settembre: Amici Celebrities contro Ulisse – tutti i risultati

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di Amici Celebrities. Se al debutto il programma mariano aveva interessato 3.274.000 fedeli mariani pari al 20.61% di share, il secondo appuntamento ha tenuto incollati alla tv 3.066.000 spettatori, arrivando al 19,45% di share. Numeri che non sono bastati a Kween Mary per vincere la serata.

Su Rai Uno Alberto Angela e il suo Ulisse Il Piacere della Scoperta è stato visto da 3.614.000 telespettatori, con il 20% di share.

Rai2: NCIS 1.263.000 spettatori con il 6,1% di share

Rai2: F.B.I. 1.047.000 spettatori con il 5,4% di share

Rai3: Ci vediamo domani 918.000 spettatori con il 4,5% di share

Italia1: Space Jam 951.000 spettatori con il 4,1% di share

Rete4: Il ritorno di Don Camillo 838.000 spettatori con il 4,6% di share

La7: Little Murders 449.000 spettatori con il 2,3% di share

Amici Celebrities | Ascolti

1^ puntata: 3.274.000 telespettatori e 20,61% di share

2^ puntata: 3.066.000 telespettatori e 19,45% di share

Seconda punta secondo successo per @amiciufficiale Celebrities che si aggiudica il 22,54% sul target 15-19 anni #fascinopgt @wittytv https://t.co/1JIjgINwpN — Elisabetta Soldati (@BettinaSoldati) September 29, 2019