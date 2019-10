Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la 7^ puntata di Live Non è la d’Urso

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda (per la prima volta di lunedì) la settima puntata di Live Non è la d’Urso che ha avuto come ospiti di punta Tony Colombo e Cicciolina.

La settima puntata di Live Non è la d’Urso ha fatto 1.946.000 telespettatori pari ad uno share del 13%. Su Rai Uno, invece, la replica del Commissario Montalbano ha totalizzato 4.615.000 telespettatori ed il 21,4% di share; mentre su Rai Due lo show Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino ha fatto 1.648.000 telespettatori ed l’8,4% di share e su Rai Tre Report ha tenuto incollati davanti la tv 2.100.000 telespettatori pari ad uno share del 9%.

Sulle reti Mediaset secondarie invece sono andati in onda Quarta Repubblica su Rete 4 (che ha fatto 1.229.000 telespettatori ed il 7% di share) ed il film Die Hard – Un Buon Giorno Per Morire su Italia 1 (che ha fatto 1.137.000 telespettatori ed il 4,8% di share).

Live Non è la d’Urso | Ascolti seconda stagione

1^ puntata: 1.555.000 telespettatori con l’11,08% di share

2^ puntata: 2.394.000 telespettatori con il 14,9% di share

3^ puntata: 1.808.000 telespettatori con l’11.9% di share

4^ puntata: 2.273.000 telespettatori con il 13.3% di share

5^ puntata: 2.205.000 telespettatori pari al 13.9% di share

6^ puntata: 2.103.000 telespettatori con uno share del 12.9%

7^ puntata: 1.946.000 telespettatori con uno share del 13%