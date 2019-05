Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la seconda puntata di All Together Now

Ieri sera è andata in onda su Canale Cinque la seconda puntata di All Together Now, il nuovo show canoro con Michelle Hunziker e J-Ax, con ospiti Fabio Rovazzi, i Legnanesi, Gabriele Cirilli e Gessica Notaro.

Durante la conferenza stampa dello show, Michelle Hunziker non ha svelato l’obiettivo di share del programma, ma ieri sera la seconda puntata di All Together Now ha fatto 2.759.000 telespettatori pari ad uno share del 15,32%. Su Rai Uno, invece, la replica del Commissario Montalbano ha totalizzato 5.039.000 telespettatori ed il 22,90% di share; mentre su Rai Due il film Passenger ha fatto 1.309.000 telespettatori ed il 5,7% di share e su Rai Tre il film Fai Bei Sogni ha tenuto incollati davanti la tv 894.000 telespettatori pari ad uno share del 4,1%.

Sulle reti Mediaset secondarie invece sono andati Dritto e Rovescio su Rete 4 che ha fatto 807.000 telespettatori ed il 4,6% di share, mentre il film su Italia 1, King Arthur, ha fatto 1.208.000 telespettatori ed il 5,7% di share.

All Together Now – gli ascolti

1^ puntata: 3.190.000 telespettatori e 17,82% di share

2^ puntata: 2.759.000 telespettatori e 15,32% di share

