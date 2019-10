Ascolti tv: i dati della prima (ed unica?) edizione di EuroGames

Fortemente voluto da Ilay Blasi che da anni chiedeva il ritorno di Giochi Senza Frontiere in TV, la prima (ed unica?) edizione di EuroGames è terminata ieri sera con la vittoria della Germania, seguita dalla Grecia, dalla Russia, dall’Italia (solo quarta), dalla Spagna e dalla Polonia.

Durante le sei puntate – andate in onda tutte rigorosamente di giovedì da fine settembre a fine ottobre – i telespettatori sono mano mano calati così come lo share passato dal 16% all’8%.

Intervistata dal settimanale Oggi, la Blasi ha così commentato:

“Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Il dato di ascolto certamente è importante, non lo nego. Ma la personalità è più importante ancora. Ho rimesso in piedi un gioco amarcord che può piacere o no, ma mi assumo il rischio perché l’ho fortemente voluto. Va bene, va male? In ogni caso ce ne faremo una ragione. Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie”.