Ascolti Grande Fratello 16: ecco quanto ha fatto la finale (i confronti con tutte le finali delle altre edizioni)

Ieri sera si è conclusa la sedicesima edizione del Grande Fratello. Barbara d’Urso, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sono riusciti a tenere incollati alla tv 3.301.000 telespettatori, con il 22,20% di share, vincendo così la sfida degli ascolti. Su Rai Uno la serara benefica Con il Cuore condotta da Carlo Conti, ha interessato 2.525.000 spettatori, con uno share del 12,3%.

1^ puntata: 3.405.000 telespettatori e il 19,34% di share

2^ puntata: 2.873.000 telespettatori e il 17,5% di share

3^ puntata: 2.959.000 telespettatori e il 17,7% di share

4^ puntata: 3.201.000 telespettatori e il 19,3% di share

5^ puntata: 3.233.000 telespettatori e il 19,38% di share

6^ puntata: 3.142.000 telespettatori e il 18,2% di share

7^ puntata : 3.404.000 telespettatori e il 20,8% di share

8^ puntata: 3.681.000 telespettatori e il 22,44% di share

9^ puntata: 3.366.000 telespettatori e il 20,97% di share

10^ puntata: 3.301.000 telespettatori e il 22,20% di share

GF Vip 3 – 10 dicembre |3.446.000 spettatori, 21.9% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Walter Nud0

GF 15 – 4 giugno 2018 | 3.797.000 spettatori, 23.6% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Alberto Mezzetti.

GFVip 2 – 4 dicembre 2017 | 5.569.000 spettatori, 30.92% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Daniele Bossari.

GFVip 1 – 7 novembre 2016 | 5.050.000 spettatori, 26.36% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Alessia Macari.

GF 14 – 10 dicembre 2015 | 4.308.000 spettatori, 22.01% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Federica Lepanto.

GF 13 – 26 maggio 2014 | 4.708.000 spettatori, 24.25% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mirco Petrilli.

GF 12 – 1 aprile 2012 | 3.926.000 spettatori, 20.02% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Sabrina Mbarek.

GF 11 – 18 aprile 2011 | 6.622.000 spettatori, 32.70% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Andrea Cocco.

GF 10 – 8 marzo 2010 | 7.460.000 spettatori, 34.47% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mauro Marin.

GF 9 – 20 aprile 2009 | 7.920.000 spettatori, 36.15% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Ferdi Berisa.

GF 8 – 21 aprile 2008 | 6.261.000 spettatori, 28.81% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mario Ferretti.

GF 7 – 19 aprile 2007 | 5.954.000 spettatori, 31.14% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Milo Coretti.

GF 6 – 27 aprile 2006 | 7.470.000 spettatori, 37.83% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Augusto De Megni.

GF 5 – 2 dicembre 2004 | 8.560.000 spettatori, 40.06% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Jonathan Kashanian.

GF 4 – 6 maggio 2004 | 11.162.000 spettatori, 45.40% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Serena Garitta.

GF 3 – 8 maggio 2003 | 10.705.000 spettatori, 45.12% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Floriana Secondi.

GF 2 – 20 dicembre 2001 | 10.999.000 spettatori, 44.20% di share. Conduce Daria Bignardi, vince Flavio Montrucchio.

GF 1 – 21 dicembre 2000 | 16.019.000 spettatori, 59.97% di share. Conduce Daria Bignardi, vince Cristina Plevani.

Con il 22,2% di share la finale del Grande Fratello 16 si classifica come finale più vista di reality show puro in stagione. 1) #GF16 22,2% 2) #GFVIP3 21,9% 3) #Isola14 18,06% pic.twitter.com/m3zSylGjNv

Con il 22,2% il #Gf16 batte tutte le finali dei reality (escluso #TIV, ovviamente) andate in onda nella stagione 2018-2019. Non lo credevo possibile. Non ci avrei scommesso nemmeno 1 centesimo

— MATT (Matteo Piras) (@MattePir92) 11 giugno 2019