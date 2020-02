Ascolti Grande Fratello Vip: ecco quanto ha fatto la 14^ puntata

La quattordicesima puntata di Grande Fratello Vip 4 è stata forse la più ricca, con un ritiro, una squalifica, l’arrivo di due personaggioni in casa e l’attenzione sulle dinamiche che si sono create in casa (finalmente). Clizia Incorvaia è stata eliminata a causa delle sue frasi sui pentiti di mafia e Andrea Montovoli ha deciso di lasciare il gioco. Per due concorrenti che sono usciti, ne sono arrivati due nuovi e anche con un grande potenziale trash, Valeria Marini e Sossio Aruta.

A seguire le avventure dei vip su Canale 5 erano sintonizzati 3.480.000 telespettatori pari al 18,2% di share. Su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata della fiction L’Amica Geniale che ha interessato 6.352.000 telespettatori, con uno share del 26,3%.

Grande Fratello Vip 4 | Ascolti

1^ puntata: 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share

2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16,76% di share

3^ puntata: 3.402.000 spettatori pari al 20,2% di share

4^ puntata: 3.009.000 spettatori pari al 17,67% di share

5^ puntata: 3.111.000 spettatori pari al 18,50% di share

6^ puntata: 2.761.000 spettatori pari al 16,20% di share

7^ puntata: 3.348.000 spettatori pari al 19,30% di share

8^ puntata: 2.920.000 spettatori pari al 17% di share

9^ puntata: 3.282.000 spettatori pari al 19,2% di share

10^ puntata: 3.292.000 spettatori pari al 19,32% di share

11^ puntata: 3.058.000 spettatori pari al 18,69% di share

12^ puntata: 3.319.000 spettatori pari al 19,5% di share

13^ puntata: 3.100.000 spettatori pari al 18,45% di share

14^ puntata: 3.480.000 spettatori pari al 18,20% di share