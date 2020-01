Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la prima puntata di Live Non è la d’Urso

Ieri sera su Canale Cinque Barbara d’Urso è tornata con la terza stagione di Live Non è la d’Urso che ha avuto come ospiti Alex Belli e Delia Duran, Anna Oxa e Rodrigo Alves, per la prima volta da MtF.

La prima puntata è stata seguita da 2.502.000 telespettatori pari ad uno share del 14,06%; mentre su Rai Uno il film Chi m’ha visto con Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello ha fatto 3.004.000 telespettatori pari ad uno share del 12,8%.

Barbara d’Urso, l’obiettivo di share

“Mi ha chiamato Piersilvio e mi ha chiesto di andare in onda la domenica sera, la serata più difficile di Mediaset. Io volevo restare al mercoledì, ma sono aziendalista ed ho accettato. Mi ha chiesto di portare a casa almeno l’11 o il 12% di share”.

Live Non è la d’Urso | Ascolti terza stagione

1^ puntata: 2.502.000 telespettatori (14,06% di share)

Live Non è la d’Urso | Ascolti seconda stagione

1^ puntata: 1.555.000 telespettatori con l’11,08% di share

2^ puntata: 2.394.000 telespettatori con il 14,9% di share

3^ puntata: 1.808.000 telespettatori con l’11.9% di share

4^ puntata: 2.273.000 telespettatori con il 13.3% di share

5^ puntata: 2.205.000 telespettatori con il 13.9% di share

6^ puntata: 2.103.000 telespettatori con il 12.9% di share

7^ puntata: 1.946.000 telespettatori con il 13% di share

8^ puntata: 2.090.000 telespettatori con il 13,25% di share

9^ puntata: 2.236.000 telespettatori con il 14,1% di share

10^ puntata: 2.532.000 telespettatori con il 15,15% di share

11^ puntata: 2.227.000 telespettatori con il 14% di share

12^ puntata: 2.288.000 telespettatori con il 14,37% di share

13^ puntata: 2.045.000 telespettatori con il 12,93% di share

14^ puntata: 2.080.000 telespettatori con il 13,10% di share

Live Non è la d’Urso | Ascolti prima stagione

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

5^ puntata: 2.369.000 telespettatori (13,2% di share)

6^ puntata: 2.827.000 telespettatori (16,55% di share)

7^ puntata: 2.475.000 telespettatori (14,94% di share)

8^ puntata: 2.369.000 telespettatori (14,47% di share)

9^ puntata: 2.911.000 telespettatori (17,7% di share)

10^ puntata: 3.916.000 telespettatori (18,3% di share)

11^ puntata: 3.184.000 telespettatori (18,97% di share)

12^ puntata: 3.030.000 telespettatori (19,96% di share)

13^ puntata: 2.876.000 telespettatori (19,4% di share)

14^ puntata: 2.620.000 telespettatori (18,3% di share)