Ascolti tv, ecco quanto ha fatto la seconda puntata di Live Non è la d’Urso

Ieri sera Barbara d’Urso è tornata con un puntatone di Live Non è la d’Urso. Per il secondo appuntamento con il suo show in prima serata Carmelita ha messo moltissima carne al fuoco, da Matteo Salvini contro le 5 sfere, Loredana Bertè che ha parlato di Mia Martini, Marco Carta e l’accusa di furto, fino ai filmati esclusivi di Fabrizio Corona in carcere.

La seconda puntata di Live Non è la d’Urso è stata seguita da 2.394.000 telespettatori con il 14,9% di share. Dato in crescita rispetto alla scorsa settimana, quando il programma è stato visto da 1,5 milioni di persone e si è fermato all’11,08% di share

Su Rai 1 ha debuttato la nuova fiction Imma Tataranni ed ha totalizzato 5.118.000 spettatori e il 23,3% di share. Su la7 Massimo Giletti e la sua Non è l’Arena con ospite Pamela Prati ha interessato 1.137.000 fan del Pratigate, con il 6,2% di share.

Live Non è la d’Urso | Ascolti seconda stagione

1^ puntata: 1.555.000 con l’11,08% di share

2^ puntata: 2.394.000 con il 14,9% di share