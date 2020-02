Ascolti Sanremo 2020: ecco quanto ha fatto la seconda serata (e i dati degli ultimi 20 anni)

Ieri sera è andata in onda una puntata monster di Sanremo 2020, durata più di 4 ore, ma nonostante tutto Amadeus, i cantanti e gli ospiti hanno confermato l’opinione positiva che mi ero fatto con la prima serata. Quando si tratta di “Ascolti Sanremo” c’è quasi sempre un calo per il secondo appuntamento con il Festival, ma questo non è successo per l’edizione di Amadeus. Se la prima serata di Sanremo 2020 aveva tenuto incollati su Rai Uno ben 10.058.000 telespettatori, raggiungendo il 52,2% di share, ieri a guardare la kermesse canora erano in 9.693.000 con uno share del 53,3%.

Ascolti seconda puntata di #Sanremo2020

2019 9.144.000 al 47.3% 2020 9.693.000 al 53.3% — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 6, 2020

BOOM! Per la prima volta, dopo tanti anni, la seconda puntata di #Sanremo2020 cresce rispetto alla prima. Record di ascolti con il 53,3% di share, dato più alto per una seconda puntata dal 1995! #Sanremo70 pic.twitter.com/KiTTue6Z4J — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 6, 2020

Ascolti Sanremo, dal 2000 ad oggi.

Ascolti Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 9.144.000

Share: 47.30%

Ascolti Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 9.687.000

Share: 47.70%

Ascolti Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 10.367.000

Share: 46.60%

Ascolti Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 10.748.000

Share: 49.91%

Ascolti Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 10.091.000

Share: 41.67%

Ascolti Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 7.711.000

Share: 33.95%

Ascolti Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 11.330.000

Share: 42.89%

Ascolti Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 9.199.000

Share: 39.28%

Ascolti Sanremo 2011

Conduce Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 10.145.000

Share: 42.67%

Ascolti Sanremo 2010

Conduce Antonella Clerici

Spettatori: 10.164.000

Share: 43.87%

Ascolti Sanremo 2009

Conduce Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Spettatori: 9.856.000

Share: 42.64%

Ascolti Sanremo 2008

Conduce Pippo Baudo con Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osvart.

Spettatori: 6.500.000

Share: 32.33%

Ascolti Sanremo 2007

Conduce Pippo Baudo con Michelle Hunziker.

Spettatori: 8.973.000

Share: 43.67%

Ascolti Sanremo 2006

Conduce Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello.

Spettatori: 8.235.000

Share: 37.33%

Ascolti Sanremo 2005

Conduce Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Fellini.

Spettatori: 11.185.000

Share: 52.80%

Ascolti Sanremo 2004

Conduce Simona Ventura con Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi.

Spettatori: 8.402.000

Share: 33.74%

Ascolti Sanremo 2003

Conduce Pippo Baudo con Serena Autieri e Claudia Gerini

Spettatori: 8.842.000

Share: 40.39%

Ascolti Sanremo 2002

Conduce Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere

Spettatori: 10.397.000

Share: 47.23%

Ascolti Sanremo 2001

Conduce Raffaella Carrà con Megan Gale, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi

Spettatori: 10.298.000

Share: 43.85%

Ascolti Sanremo 2000

Conduce Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre

Spettatori: 13.171.000

Share: 51.60%

Fonte: Davide Maggio