Ascolti Sanremo 2020: ecco quanto ha fatto la terza serata (e i dati degli ultimi 10 anni)

Ieri sera la terza serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover ha totalizzato 9.836.000 telespettatori, pari ad uno share del 54,5%.

Un vero successo per Amadeus, che conferma per la terza serata consecutiva l’apprezzamento del pubblico. Uno share così altro non si vedeva da anni.

Ascolti Sanremo 3^ serate degli ultimi 10 anni:

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 9.409.000

Share: 46.70%

Programma più seguito sulle altre reti: Tiramisù (Canale 5, 1.741.000 – 7.20%)

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 10.825.000

Share: 51.60%

Programma più seguito sulle altre reti: Tre all’improvviso (Canale 5, 1.472.000 – 6%)

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 10.420.000

Share: 49.70%

Programma più seguito sulle altre reti: Interstellar (Canale 5, 2.021.000 – 9.03%)

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 10.462.000

Share: 47.88%

Programma più seguito sulle altre reti: Il Segreto (Canale 5, 2.972.000 – 11.36%)

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 10.586.000

Share: 49.50%

Programma più seguito sulle altre reti: 27 volte in bianco (Canale 5, 2.028.000 – 7.47%)

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 7.673.000

Share: 34.94%

Programma più seguito sulle altre reti: Europa League, Swansea-Napoli (Canale 5, 3.404.000 – 11.88%)

Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 10.709.000

Share: 42.48%

Programma più seguito sulle altre reti: Europa League, Inter-Cluj (Italia 1, 2.598.000 – 8.69%)

Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 10.537.000

Share: 47.76%

Programma più seguito sulle altre reti: Europa League, Udinese-Paok (Italia 1, 1.831.000 – 6.06%)

Sanremo 2011

Conduce Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 12.363.000

Share: 50.90%

Programma più seguito sulle altre reti: Annozero (Rai 2, 4.250.000 – 14.13%)

Sanremo 2010

Conduce Antonella Clerici

Spettatori: 10.005.000

Share: 46%

Programma più seguito sulle altre reti: Annozero (Rai 2, 3.878.000 – 14.47%)