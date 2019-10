Ascolti tv 1^ ottobre: Le Iene contro La Strada Di Casa e #CartaBianca

Ieri sera le reti Mediaset e Rai hanno visto la messa in onda su Rai 1 di La Strada di Carta e su Italia 1 della prima puntata della nuova stagione di Le Iene. Il primo episodio del format di inchiesta è stato molto speciale; 100 Iene, che si sono alternate nel corso degli anni, si sono riunite per rendere omaggio a Nadia Toffa. La battaglia per gli ascolti tv ha coinvolto anche #CartaBianca su Rai 3. Scendiamo ora nei dettagli dei dati ascolti tv martedì 1° ottobre.

Dati ascolti tv 1° ottobre

Ecco di seguito i dati ascolti tv di martedì 1° ottobre con il numero di spettatori sintonizzati in media su ognuno dei canali principali:

Rai 1 – La strada di casa: sul primo canale della televisione pubblica è andato in onda il terzo episodio della seconda stagione della fiction. Nell’episodio abbiamo visto Fausto indagare su una vicenda relativa a un apparente suicidio. Sono stati sintonizzati a vedere questa puntata 3.694.000 spettatori per un totale del 15.7% dello share.

Rai 2 – Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione: il secondo canale Rai ha visto la messa in onda di un film. La pellicola ha come protagonista Michele, sedicenne che vive un’età difficile e che ha doti molto speciali. Il film ha incollato allo schermo 852.000 spettatori per un totale del 3.4% di share.

Rai 3 – #CartaBianca: in onda il format di approfondimento di attualità e cronaca condotto da Bianca Berlinguer. In ogni puntata c’è un faccia a faccia con un personaggio dello spettacolo o della politica. Lo share è stato pari al 4.5% con 991.000 spettatori in totale.

Rete 4 – Spy 2015: su Rete 4 è andato in onda il film con Melissa McCarthy, Jason Statham e Jude Law. L’action-comedy ha interessato 5.2% spettatori per un totale di 1.216.000 spettatori.

Canale 5 – Champions League – Juventus Vs Bayer Leverkusen: la rete ammiraglia Mediaset ha visto la messa in onda del match di Champions League Juventus contro Bayer Leverkusen; gli ascolti si sono attestati attorno al 20.5% per un totale di 5.304.000 spettatori.

Italia 1 – Le Iene Show: è tornato con la prima puntata della stagione il programma di inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche. Nella prima puntata uno speciale omaggio a Nadia Toffa, che ci ha lasciato lo scorso 13 agosto. Lo share è stato del 14.9% con un totale di 2.521.000 spettatori sintonizzati.

La 7 – Di Martedì: come da tradizione il martedì La7 è casa di Floris nell’appuntamento settimanale con attualità e politica. Ieri i dati ascolti tv hanno visto uno share del 5.2% e 1.143.000 spettatori.