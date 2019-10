Ascolti tv 10 ottobre: da Le Iene e Eurogames a Un Passo Dal Cielo

Cosa è successo ieri a livelli di ascolti tv? Le reti principali hanno trasmesso contenuti molto differenti tra loro. Se su Rai 1 abbiamo visto una puntata della fiction A un passo dal cielo, su Canale 5 è stata la serata dedicata agli Eurogames. La risposta di Italia 1, invece, è stata la messa in onda del secondo appuntamento settimanale con Le Iene. Quanto hanno totalizzato questi programmi? Vediamo insieme i dati ascolti tv 10 ottobre.

Dai ascolti tv 10 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai 1 – Un passo dal cielo: l’episodio I figli di Deva è stato visto da 4.361.000 telespettatori per uno share del 20.1%. Una donna viene uccisa mentre è tornata a San Candido per cercare suo figlio. Anche Francesco è sulle tracce del bambino. Le indagini portano alla luce una serie di segreti sul passato di Isabella e della madre.

Rai 2 – Maledetti amici miei: lo show vede quattro amici che, superata la mezza età, si ritrovano a parlare su un tetto. Tutti raccontano i momenti cruciali delle loro vite insieme ad ospiti da cinema, teatro e mondo della musica. Lo share del programma è stato pari al 4.1% con 907.000 telespettatori.

Rai 3 – Calcio – Qualificazioni Europei U21 – Irlanda Vs Italia: il match per le qualificazioni agli Europei Under 21 ha tenuto incollati al teleschermo 1.568.000 telespettatori per uno share pari al 6.5%.

Rete 4 – Dritto e rovescio: su Rete 4 la serata è stata di Dritto e Rovescio. Il programma di approfondimento con Paolo Del Debbio racconta l’attualità politico-economica del paese attraverso i suoi protagonisti. Un totale di 1.088.000 telespettatori per uno share che si attesta al 6.3%.

Canale 5 – Eurogames: lo show vede battersi squadre provenienti da diversi paesi del mondo e da diverse province di questi paesi; ha totalizzato 10.8% di share con 2.072.000 telespettatori per la prima serata del principale canale Mediaset.

Italia 1 – Le Iene Show: Le Iene sono tornate a pieno regime tra servizi e inchieste. La puntata di ieri, sempre con lo stile trasgressivo e irriverente che caratterizza lo show, ha collezionato 1.683.000 telespettatori per uno share pari al 10.8%.

La 7 – Piazzapulita: con Corrado Formigli il consueto appuntamento di La 7 con l’attualità. Il programma di approfondimento prevede numerosi ospiti e un aperto dibattito che verte sui temi principali della politica. Gli ascolti sono stati pari al 5.4% per un totale di 941.000 telespettatori.