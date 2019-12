Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la 13^ puntata di Live Non è la d’Urso

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la tredicesima puntata di Live Non è la d’Urso che ha avuto come ospiti di punta Vladimir Luxuria e Asia Argento.

La tredicesima puntata di Live Non è la d’Urso ha fatto 2.045.000 telespettatori pari ad uno share del 12,93%, mentre su Rai Uno la fiction I Medici ha totalizzato 4.099.000 telespettatori ed il 16,5% di share.

Da segnalare anche lo show Maledetti Amici Miei su Rai Due che ha fatto 725.000 telespettatori e il 3,60% di share ed anche il film della saga del Pirata dei Caraibi su Italia 1 che ha fatto 1.850.000 telespettatori e l’8,55% di share.

Live Non è la d’Urso | Ascolti seconda stagione

1^ puntata: 1.555.000 telespettatori con l’11,08% di share

2^ puntata: 2.394.000 telespettatori con il 14,9% di share

3^ puntata: 1.808.000 telespettatori con l’11.9% di share

4^ puntata: 2.273.000 telespettatori con il 13.3% di share

5^ puntata: 2.205.000 telespettatori con il 13.9% di share

6^ puntata: 2.103.000 telespettatori con il 12.9% di share

7^ puntata: 1.946.000 telespettatori con il 13% di share

8^ puntata: 2.090.000 telespettatori con il 13,25% di share

9^ puntata: 2.236.000 telespettatori con il 14,1% di share

10^ puntata: 2.532.000 telespettatori con il 15,15% di share

11^ puntata: 2.227.000 telespettatori con il 14% di share

12^ puntata: 2.288.000 telespettatori con il 14,37% di share

13^ puntata: 2.045.000 telespettatori con il 12,93% di share