Ascolti tv 13 ottobre: da Live Non è la d’Urso ad Imma Tataranni

Sono donne, le protagoniste della prima serata della domenica: Barbara D’Urso e Imma Tataranni. L’una, su Canale 5, continua la sua scalata degli ascolti portando in prima serata personaggi del mondo dello spettacolo. L’altra è un personaggio nato dalla penna di una scrittrice, interpretato sul piccolo schermo da Vanessa Scalera, che ha conquistato il pubblico col suo carattere forte e deciso. Gli ascolti tv le hanno premiate entrambe.

Dati ascolti tv 13 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai 1 – Imma Tataranni Sostituto Procuratore: nell’episodio dal titolo Maltempo, la giornalista Donata Miulli confida alla Tataranni di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, di cui ammette di essere stata anche l’amante. La donna viene poi ritrovata morta, “fatalità” che convince Imma a indagare, convinta che non sia stato un suicidio ma un omicidio legato a quelle informazioni segrete. La fiction ha conquistato 4.881.000 spettatori pari al 22.9% di share.

Rai 2 – Che tempo che fa: dallo spazio musicale interamente dedicato a Franco Battiato, al momento di magia tra Mago Forest e John Turturro, Che tempo che fa ha conquistato 1.799.000 spettatori con il 7.6%.

Rai 3 – Il borgo dei borghi: le Marche protagoniste e ospite d’eccezione la campionessa olimpica Valentina Vezzali, originaria della provincia di Ancona. Questa quarta puntata ha raccolto davanti al video 1.124.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

Rete 4 – Uss Indianapolis: film di guerra del 2016 con Nicholas Cage, racconta dell’affondamento ad opera di un sottomarino giapponese di una nave in missione segreta. L’incrociatore trasportava una bomba atomica, quella che sarebbe stata poi sganciata su Hiroshima. Fu una vera e propria tragedia epocale. Il film è stato visto da 819.000 spettatori con il 3.9% di share.

Canale 5 – Live non è la D’Urso: ospiti di Carmelita sono state Sara Tommasi, per raccontare come è uscita dal periodo buio della sua vita e della sua carriera e Clizia Incorvaia, che ha voluto dire la verità in merito al tradimento ai danni del marito Francesco Sarcina proprio col migliore amico di lui Riccardo Scamarcio. Protagoniste della puntata anche Asia Argento e Alba Parietti. Live non è la D’Urso è stato visto da 2.205.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Italia 1 – Fast & Furious 8: primo film della saga che vede la pesante assenza di Paul Walker, il film si avvale comunque di un cast potente: Charlize Theron, Vin Diesel, The Rock, Jason Statham e Michelle Rodriguez. Ha totalizzato 1.771.000 spettatori con l’8.7% di share.

La 7 – Non è l’Arena: come ogni domenica tornano la cronaca, la politica e l’attualità affrontate da Massimo Giletti. Tantissimi gli ospiti di ieri sera, da Giorgia Meloni a Daniela Santanchè; in studio anche Nunzia de Girolamo, Luca Telese, Selvaggia Lucarelli, Peter Gomez e molti altri. La puntata di ieri sera è stata vista da 1.091.000 spettatori con il 5.9%.

Live Non è la d’Urso | Ascolti seconda stagione

1^ puntata: 1.555.000 telespettatori con l’11,08% di share

2^ puntata: 2.394.000 telespettatori con il 14,9% di share

3^ puntata: 1.808.000 telespettatori con l’11.9% di share

4^ puntata: 2.273.000 telespettatori con il 13.3% di share

5^ puntata: 2.205.000 spettatori pari al 13.9% di share