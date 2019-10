Ascolti tv 14 ottobre, da Montalbano a Temptation Island Vip

Come ogni lunedì sera, occhi puntati soprattutto su Temptation Island Vip (Canale 5) e Il Commissario Montalbano (Rai 1). Ma anche su Stefano De Martino col suo Tutto è possibile (Rai 2), i cui risultati hanno convinto i vertici Rai ad aumentare il numero di puntate dello show, rispetto alle iniziali otto previste. A seguire, gli ascolti tv di questi e di tutti gli altri programmi andati in onda in prima serata.

Dati ascolti tv 14 ottobre

Rai 1 – Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano: l’ispettore Fazio una mattina non si presenta al commissariato. Ciò genera non poche ansie e preoccupazioni in Montalbano, che teme gli sia successo qualcosa. I suoi sospetti aumentano quando trova i segni di una sparatoria proprio nel posto dove Fazio si era recato la sera prima. L’episodio ha conquistato 5.330.000 spettatori pari al 24.1% di share.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile: quinta puntata dello show condotto da Stefano De Martino. Ieri sera ha proposto ai suoi ospiti (tra cui The Jackal, Enzo Salvi, Elenoire Casalegno, Guendalina Tavassi) giochi a tema Cooking. Il programma ha conquistato 1.424.000 spettatori pari al 7% di share.

Rai 3 – Presa diretta: si è concluso ieri sera il viaggio attraverso il Paese fatto attraverso le inchieste di Riccardo Iacona. Presa Diretta è stato visto da 851.000 spettatori (pari al 4.2% di share).

La 7 – Grey’s Anatomy: due gli episodi andati in onda ieri sera, dal titolo La mamma ne sa di più e L’angelo quotidiano. Hanno registrato 577.000 spettatori con uno share del 2.4%.

Rete 4 – Quarta Repubblica: attesissimo ospite di Nicola Porro è stato Matteo Salvini. Il programma ha totalizzato un ascolto medio di 1.169.000 spettatori con il 6.4% di share.

Canale 5 – Temptation Island Vip: l’ultima puntata ha visto i falò di confronto tra le ultime tre coppie rimaste in gioco. Il programma ha conquistato 3.363.000 spettatori pari al 19.4% di share.

Italia 1 – John Rambo: quarto capitolo della saga iniziata nel 1982. Il film è stato visto da 1.456.000 spettatori (6% di share).

Temptation Island Vip | Ascolti

1^ puntata: 2.949.000 telespettatori e 18,16% di share;

2^ puntata: 2.959.000 telespettatori e 17,75% di share;

3^ puntata: 3.034.000 telespettatori e 19,4% di share;

4^ puntata: 3.326.000 spettatori e 20.2% di share;

5^ puntata: 3.256.000 spettatori e 20,3% di share;

6^ puntata: 3.363.000 spettatori e 19.4% di share.