Ascolti tv 15 ottobre, da Le Iene a #CartaBianca

La prima serata di ieri martedì 15 ottobre ha offerto una programmazione varia, dai talk politici di La 7 e Rai 1 alle inchieste di Italia 1, passando per diversi film fino all’ottava giornata di Qualificazioni per Euro 2020. Rai 1 ha infatti trasmesso con grande gioia degli appassionati di sport la partita che ha visto scontrarsi Liechtenstein e Italia. Ecco gli ascolti tv nel dettaglio.

Dati ascolti tv 15 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai 1 – Calcio – Qualificazioni Europei 2020 – Liechtenstein Vs Italia: gli azzurri hanno vinto 5-0, primeggiando così nel loro girone. La partita ha totalizzato 5.969.000 spettatori pari al 23.4%.

Rai 2 – Shall we dance?: il film a distanza di 13 anni continua ad emozionare e far sognare il pubblico. Protagonisti della pellicola Richard Gere e Jennifer Lopez. Il film è stato visto da 1.506.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Rai 3 – #CartaBianca: ospiti di Bianca Berlinguer sono stati il Presidente della Camera Roberto Fico, il vice segretario del Pd Andrea Orlando, il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e molti altri. Il programma ha raccolto davanti al video 1.021.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

Rete 4 – Una Vita: amore, gelosia, vendetta, odio, passione, gioia. Tutti questi sentimenti si intrecciano nell’edifizio Acacias 38, situato in un quartiere borghese spagnolo. Qui si svolgono le vicende di quattro famiglie della classe media e dei camerieri al loro servizio. L’ascolto medio è stato di 1.156.000 spettatori con il 5.1% di share.

Canale 5 – Il libro di Henry: il piccolo Henry (Colin Trevorrow di Jurassic World) escogita un piano per eliminare il patrigno della sua vicina di casa, Christina, di cui è innamorato. Ad aiutarlo nell’impresa c’è sua madre, interpretata da Naomi Watts. Il film è stato visto da 2.275.000 spettatori pari al 9.8%.

Italia 1 – Le Iene Show: tante inchieste ma anche spazio a scherzi e servizi più leggeri, per la puntata che ha visto in conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Sono stati 2.170.000 gli spettatori (12.9%).

La 7 – DiMartedì: tra i protagonisti della serata anche Carlo Calenda di Siamo europei, la presidente della Commissione Finanze Carla Ruocco, i giornalisti Barbara Palombelli e Gianluigi Nuzzi. Il programma è stato seguito da 1.225.000 spettatori con uno share del 5.7%.