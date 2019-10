Su Rai 1 cambio di programma, ieri sera. Non è più andato in onda il film Help, ma uno Speciale Tg 1 dedicato a quanto sta accadendo da circa una settimana in Siria. Protagonista la politica anche su Rete 4, col programma del giornalista Mario Giordano. Su Rai 3 invece spazio alla cronaca, come sempre nelle mani di Federica Sciarrelli il mercoledì sera, col suo Chi L’Ha Visto. Purtroppo è accaduto un fatto piuttosto spiacevole, durante la diretta… Grandi protagonisti della serata e degli ascolti tv anche la semifinale di Amici Celebrities su Canale 5 e la fiction Rocco Schiavone su Rai 2.

Dati ascolti tv 16 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai 1 – La guerra di Erdogan – Speciale TG1: Francesco Giorgino alla guida dello speciale interamente dedicato all’operazione militare turca nel nord della Siria. Sono stati 1.571.000 gli spettatori, pari al 7% di share.

Rai 2 – Rocco Schiavone – Apres le boule passe: terzo episodio della serie tv tratta dai romanzi di Manzini e interpretata da Marco Giallini. La puntata di ieri sera era, nello specifico, l’indagine affrontata nel libro intitolato Fate il vostro gioco, pubblicato da Sellerio nel 2018. La fiction Rai ha totalizzato una media di 2.652.000 spettatori pari al 11.6% di share.

Rai 3 – Chi l’ha visto?: Francesca Sciarrelli è suo malgrado diventata protagonista di un video virale. Ieri sera, infatti, ha fatto la sua comparsa in diretta uno dei suoi hater, Michele Caruso. L’uomo ha telefonato fingendosi un telespettatore in possesso di notizie sul caso di cui la conduttrice stava parlando. Poi l’ha insultata e offesa. L’hashtag #Chilhavisto è entrato in trend topic su Twitter e il video sta facendo il giro del web. Il programma è stato visto da 2.047.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%.

Rete 4 – Fuori dal coro: il programma di Mario Giordano ha ospitato, tra gli altri, anche Giorgia Meloni. È stata vista da 1.140.000 spettatori ottenendo il 6.1% di share.

Canale 5 – Amici Celebrities: semifinale del talent show di Maria De Filippi. Nella prossima puntata scopriremo il vincitore di questa edizione. Chi sarà? Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara o Massimiliano Varrese? Ottimo risultato per lo show, che ha intrattenuto una media di 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Italia 1 – Safe House – Nessuno è al sicuro: l’agente della CIA Tobin Frost, colpevole di diserzione, viene catturato dai propri ex colleghi e interrogato in un rifugio segreto. Un attacco terroristico, però, ribalta la situazione. Il film è stato visto da 1.308.000 spettatori pari al 6% di share.

La 7 – Atlantide: Andrea Purgatori ha intervistato Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. Per il programma 588.000 telespettatori e share del 3.1%.

Amici Celebrities | Ascolti

1^ puntata: 3.274.000 telespettatori e 20,61% di share

2^ puntata: 3.066.000 telespettatori e 19,45% di share

3^ puntata: 3.271.000 telespettatori e 19,68% di share

4^ puntata: 2.738.000 telespettatori e 15.3% di share

5^ puntata: 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share