Ascolti tv 21 ottobre: da Montalbano e Stasera tutto è possibile a Che bella giornata

Ieri sera in tv in prima serata le resti ammiraglie hanno optato per fiction e film. Su Rai 1 abbiamo visto la messa in onda di una replica di Montalbano, l’episodio La caccia al tesoro; per quanto riguarda Canale 5, invece, la rete ammiraglia Mediaset ha optato per un film con Checco Zalone, Che bella giornata. Vediamo i risultati ascolti tv per la prima serata di ieri, 21 ottobre, per tutti i principali canali televisivi.

Dati ascolti tv 21 ottobre

Di seguito i dati ascolti tv 21 ottobre relativi a tutti i programmi in prima serata.

Rai 1 – Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro: in questa puntata del commissario troviamo Gregorio e Caterina Palmisano. Si tratta di due anziani fanatici religiosi che, perdendo il senno, si barricano in casa loro sparando dalle finestre e dai balconi. Montalbano si trova così coinvolto in un’operazione carica di tensione. Questo episodio in replica del Commissario Montalbano ha fruttato a Rai 1 il 20.4% di ascolti per un totale di 4.599.000 spettatori.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile: con Stefano De Martino torna uno degli show più divertenti. Nel comedy show vediamo il divertimento e l’allegria protagonisti e il pubblico divertirsi di cuore. Lo show ha collezionato 1.892.000 ascoltatori per uno share pari al 9.4%.

Rai 3 – Report – La santa alleanza: in questa puntata speciale abbiamo visto materiale, documenti e interviste esclusive sulla trattativa della Lega per soldi e petrolio russo. Di cosa si tratta? Di una sola, singola tessera di quello che è un mosaico molto più ampio. Lo speciale ha fatto il 9.1% di share pari a 2.153.000 spettatori.

Rete 4 – Quarta repubblica: si tratta del nuovo programma di approfondimento condotto da Nicola Porro. Nel format si discute insieme agli ospiti di attualità, politica e economia. Gli ascolti sono stati pari al 6.5% di share per un totale di 1.155.000 telespettatori.

Canale 5 – Che bella giornata: Checco lavora per la security di una discoteca brianzola ma sogna di fare il carabiniere. Respinto all’esame, uno zio lo raccomanda presso il vescovo di Milano. Che si ritrova così a lavorare come addetto alla sicurezza nel Duomo di Milano. Qui incontra Farah, una giovane araba che si finge una studentessa ma che ha ben altri piani. La pellicola ha totalizzato il 11% di ascolti pari a 2.443.000 telespettatori.

Italia 1 – Mission Impossible – Protocollo Fantasma: Italia 1 ha puntato tutto sulla quarta puntata della saga Mission Impossible con Tom Cruise. Il protagonista e la sua agenzia vengono ingiustamente accusati di un attentato al Cremlino e l’agente Ethan Hunt farà di tutto per provare la sua innocenza. Il film ha tenuto incollati al divano 1.353.000 italiani per uno share pari al 6.3%.

La 7 – Grey’s Anatomy: La 7 ha optato per le repliche del famoso medical show Grey’s Anatomy. Abbiamo visto le storie dei tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. In termini di ascolti la puntata ha fatto il 2.5% di share pari a 584.000 spettatori.