Ascolti tv 23 ottobre: ecco quanto ha fatto la finale di Amici Celebrities contro Brooklyn e Chi L’Ha Visto

Ieri sera il servizio pubblico ha optato per la trasmissione di un film candidato agli Oscar 2016, Brooklyn. La risposta di Mediaset sul quinto canale è stata la puntata finale di Amici Celebrities. La vincitrice? Pamela Camassa. Tra film, talent show e programmi di approfondimento se n’è andata anche la prima serata del 23 ottobre. Su Rai 3 abbiamo visto lo storico format del servizio pubblico che ricerca le persone scomparse, Chi l’ha visto?.Vediamo insieme i dati ascolti tv 23 ottobre per i principali programmi tv.

Dati ascolti tv 23 ottobre

Rai 1 – Brooklyn: la pellicola protagonista irlandese sognare un futuro migliore e partire per New York all’inseguimento del sogno americano. La pellicola scelta dal primo canale della rete pubblica per la serata di ieri ha collezionato il 13.3% di share pari a 3.020.000 telespettatori.

Rai 2 – Rocco Schiavone – Fate il Vostro Gioco: su Rai 2 abbiamo visto un episodio della fiction Rocco Schiavone. Gli spettatori che hanno seguito sono stati 2.264.000 pari al 9.4% di share.

Rai 3 – Chi l’ha visto?: il format di attualità ha interessato 2.014.000 telespettatori pari a uno share del 9.4%. La storica trasmissione del servizio pubblico si dedica a risolvere misteri insoluti sulla scomparsa delle persone. Per farlo si serve di ricostruzioni e filmati.

Rete 4 – Fuori dal coro: nella serata di ieri Rete 4 ha fatto il 4.8% di share pari a 950.000 telespettatori. Di cosa si è parlato? Il format di approfondimento affronta una serie di inchieste per interpretare i fatti della cronaca e dell’attualità politica.

Canale 5 – Amici Celebrities: la prima versione sperimentale del programma vip di Maria De Filippi vede la partecipazione di 12 personaggi famosi. Come gli allievi tradizionali anche i vip devono cantare e ballare sfidandosi tra loro. Ci sarà un solo vincitore finale. La puntata di Amici Celebrities 23 ottobre ha collezionato uno share pari al 15.8% con 2.629.000 telespettatori.

Italia 1 – Viaggio nell’isola misteriosa: Italia 1 ha scelto un film avventuroso. Il protagonista è Sean, che parte per un’isola misteriosa e viene inseguito dal patrigno nel suo viaggio. Partendo con un pilota di elicottero e sua figlia, i quattro si ritroveranno a fare i conti con quello che c’è sull’isola. La pellicola ha fruttato a Italia 1 il 7.1% di ascolti pari a 1.744.000 telespettatori.

La 7 – Atlantide: la rete proprietà di Urbano Cairo ha optato per la trasmissione di un programma di approfondimento storico e culturale. Alla conduzione Andrea Purgatori. Il format ha appassionato 479.000 telespettatori con uno share pari al 2.6%.