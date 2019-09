Ascolti tv martedì 24 settembre: La strada di Casa contro Checco Zalone

La prima serata di martedì 24 settembre ha visto lo scontro fiction/film delle due reti ammiraglie; Rai 1 ha trasmesso il terzo episodio della seconda stagione di La strada di casa mentre Canale 5 il film di Checco Zalone, Cado dalle nubi. Cosa ci diranno i dati ascolti tv di martedì 24 settembre? Chi l’avrà spuntata e quale sarà il programma più seguito della serata?

Dati ascolti tv martedì 24 settembre

Vediamo i dati ascolti tv di martedì 24 settembre per i canali principali. In questa serata l’ha spuntata la Rai.

Rai 1 – La strada di casa (fiction): il terzo episodio della seconda stagione della miniserie originale ha visto di Baldoni e Fausto indagare per ritrovare la figlioccia del primo, scomparsa misteriosamente. La fiction in prima serata ha collezionato il 17.5% di share per un totale di 3.953.000 spettatori.

Rai 2 – Pallavolo – Europei – Francia Vs Italia: la partita di pallavolo del campionato europeo ha tenuto incollati allo schermo 1.503.000 spettatori per un totale del 6% di share.

Rai 3 – Cartabianca: il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer ha raccontato di attualità e cronaca approfondendo i principali temi di dibattito nel nostro paese. I dati ascolti di ieri del programma: 5,5% di share con 1.138.000 di spettatori.

Rete 4 – Il segreto: l’episodio numero 2036 di una delle soap più seguite nel nostro paese ha collezionato un buon numero di ascolti; si tratta del 5,8% di share e 1.470.000 di spettatori.

Canale 5 – Cado dalle nubi: la celebre storia con Checco Zalone parla di un cantautore che si trasferisce dalla Puglia a Milano dopo essere stato lasciato dalla fidanzata. Ospitato dal cugino, che cerca di nascondere la sua omosessualità, Checco incontra Marika. Per entrambi scocca la scintilla ma c’è un ostacolo non da poco: il padre di lei è leghista. Il film di Checco Zalone ha collezionato il 13,4% di share per un totale di 1.910.000 spettatori di spettatori.

Italia 1 – Logan – The Wolverine: la pellicola narra la successiva agli eventi di X-Men – Giorni di un futuro passato. Il film ha fatto il 8% di share per un totale di 1.654.000 spettatori.

La 7 – Di Martedì: il programma di approfondimento condotto da Floris; tratta le principali tematiche di attualità e politica del nostro paese con commenti a tutte le notizie della settimana. Lo share è stato del 6,3% con 1.320.000 di spettatori.