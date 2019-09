Ieri sera la gara combattuta tra televisione pubblica e Mediaset a livello di ascolti è stata tra il film Metti la nonna in freezer su Rai 1 e È la vita di Albano, il documentario con tutti i dettagli e le sfaccettature del celebre cantante nostrano, andato in onda su Canale 5. Chi ha vinto la gara? Vediamo tutti i dati ascolti tv mercoledì 25 settembre.

Dati ascolti tv mercoledì 25 settembre

Ecco i dati ascolti tv di mercoledì 25 settembre per i canali principali. A fare più ascolti è stato, ieri sera, è stato il cinema su Rai 1.

Rai 1 – Metti la nonna in freezer: commedia del 2018 con Fabio De Luigi, Miriam Leone e Barbara Bouchet. La protagonista è Claudia, una giovane restauratrice che lavora in proprio che deve affrontare una serie di problemi economici. Il film in prima serata Rai 1 ha fatto il 15.4% di share per un totale di 3.380.000 spettatori.

Rai 2 – Rocco Schiavone – Prima che il gallo canti: la fiction che vede protagonista Rocco Schiavone, vicequestore della Polizia di Stato romano che deve lavorare ad Aosta. L’episodio ha avuto 1.219.000 spettatori per uno share del 5,6%.

Rai 3 – Chi l’ha visto?: il programma di attualità che si occupa di casi di persone scomparse e misteri irrisolti. Ieri sera i dati ascolti tv di Chi l’ha visto sono stati 1.799.000 spettatori e uno share del 9%.

Rete 4 – Fuori dal coro: la rubrica affronta una serie di inchieste che mirano ad approfondire e interpretare i fatti salienti relativi alla politica e alla cronaca. Lo share è stato pari al 5,3% per un totale di 899.000 spettatori.

Canale 5 – È la vita di Al Bano: documentario che scioglie i nodi principali della vita del famoso cantante, dalla carriera ai viaggi, dai matrimoni ai figli. Il programma ha fatto il 9,1% di share per un totale di 1.680.000 spettatori.

Italia 1 – I fantastici 4 e Silver Surfer: film di supereroi ieri sera per Italia 1, con i Fantastici Quattro; il nemico è Galactus. La pellicola del 2007 per la regia di Tim Story è classificato come fantascientifico e d’azione. Per il film Italia 1 ha ottenuto il 5,8% di share per un totale di 1.359.000 spettatori.

La 7 – Fahrenheit 11/9: il film documentario del 2004 ha segnato il 2,6% di share con 552.000 spettatori.

TV8 – Il Codice Da Vinci: il celebre film tratto dal libro di Dan Brown ha fatto il il 2.3% con 450.000 spettatori.