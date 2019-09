Ascolti tv 26 settembre: Eurogames contro Un Passo Dal Cielo

Ieri sera Rai 1 ha trasmesso una puntata della fiction A un passo dal ciel; su Canale 5 è andato in onda in prima serata al game show Eurogames condotto da Ilary Blasi e Alvin. Il programma che ha fatto più ascolti ieri sera è stata la fiction Rai. Vediamo i dati degli ascolti tv 26 settembre.

Dati ascolti tv giovedì 26 settembre

Vediamo di seguito i dati ascolti tv di giovedì 26 settembre per i principali canali televisivi. Ha totalizzato più ascolti A un passo dal cielo, vediamo con quali dati.

Rai 1 – Un passo dal cielo – Ferite profonde: la fiction Rai continua a fare buoni ascolti e stasera l’episodio ha contato 3.961.000 spettatori per uno share pari al 18,6%. Nell’episodio di ieri abbiamo visto le reazioni scatenate dall’omicidio di Adriana.

Rai 2 – No, non e’ la BBC: lo show ha visto come protagonista lo storico regista e autore Gianni Boncompagni. Venuto a mancare nel 2017, lo speciale in prima serata a lui dedicato ha fatto 6,9% di share con 1.338.000 spettatori.

Rai 3 – Destini incrociati (Film): la pellicola racconta le avventure di William; lui è un investigatore della sezione affari interni nella polizia di Washington che ha perduto la moglie in un disastro aereo. Il film ha interessato una media di 1.114.000 spettatori per uno share del 5,1%.

Rete 4 – Dritto e rovescio: il programma di approfondimento prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. I temi? Attualità politico economica raccontata dai protagonisti. Lo share è stato pari al 5,9% per un totale di 1.009.000 spettatori.

Canale 5 – Eurogames: il nuovo game show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin vede affrontarsi squadre di diversi paesi in una gara che porterà alla vittoria di uno solo. Ci sono molti giochi, alcuni fissi e altri che variano puntata dopo puntata. Il programma ha tenuto incollati alla poltrona 2.483.000 spettatori con uno share del 12,4%.

Italia 1 – Bastille Day – Il colpo del secolo: la protagonista, Zoe Naville, attraversa Parigi nel giorno della vigilia della presa della Bastiglia con l’intento di fare esplodere una bomba. Il film ha appassionato 1.189.000 spettatori per uno share pari a 5,1% di share.

La 7 – Piazzapulita: il format di attualità condotto da Corrado Formiglioni vede la partecipazioni di numerosi ospiti in diretta e in collegamento. I temi affrontati di volta in volta sono politica, società e economia. Gli ascolti tv ieri sera sono stati pari a 5% per un totale di 883.000 spettatori.