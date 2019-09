Quella di ieri è stata una serata davvero molto affollata. Una fiction partita col botto, la prima puntata della stagione di uno storico programma Rai, lo “scontro” tra Barbara d’Urso e Massimo Giletti. Vediamo nel dettaglio i dati degli ascolti tv 29 settembre.

Dati ascolti tv domenica 29 settembre

Vediamo di seguito gli ascolti tv di ieri sera, domenica 29 settembre, col dettaglio di share e numero telespettatori sintonizzati.

Rai 1 – Imma Tataranni: la morte di un giovane ragazzo pieno di sogni, le speranze di una generazione desiderosa solo di scappare, i loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata. Un’indagine complicata, quella con cui ha avuto a che fare il Sostituto Procuratore Imma Tataranni nella puntata della fiction andata in onda ieri. Il titolo era Come piante tra i sassi. L’episodio d’esordio la settimana scorsa aveva registrato oltre 5 milioni di telespettatori, stavolta 4.389.000 pari al 20.1% di share.

Rai 2 – Che tempo che fa: quello di ieri sera è stato il debutto del programma in questa nuova stagione televisiva autunnale. Una prima puntata ricca di ospiti ed emozioni: la neo eletta Miss Italia Carolina Stramare, Federica Pellegrini, Enrico Brignano. Grandi emozioni con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è stato colpito alla schiena da tre colpi d’arma da fuoco in seguito ad uno scambio di persona. Da allora è costretto sulla sedia a rotelle. Il programma ha interessato 1.907.000 spettatori pari all’8.2% di share. Che Tempo che Fa – Il Tavolo l’8.5% con 1.563.000 spettatori.

Rai 3 – Il Borgo dei Borghi: il viaggio tra i tesori nascosti della penisola in compagnia di Camila Raznovich e dello storico dell’arte Philippe Daverio ha totalizzato 977.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

La 7 – Non è l’Arena: grande ospite di Massimo Giletti è stato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, di ritorno dagli USA. Per il programma 1.002.000 spettatori con uno share del 5.6%.

Italia 1 – Independence Day – Rigenerazione: effetti speciali, minaccia aliena, rischio estinzione per il pianeta Terra. Il film di Roland Emmerich con Liam Hemsworth ha tenuto col fiato sospeso 1.788.000 spettatori (8.3%).

Rete 4 – Prisoners: cast d’eccellenza per il film andato in onda ieri sera in prima serata e che vede protagonisti Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal e Viola Davis. Ha totalizzato un ascolto medio di 692.000 spettatori con il 3.8% di share.

Canale 5 – Live Non è la D’Urso: la puntata si è aperta con la notizia del malore di Francesca De Andrè, all’esterno degli studi Mesiaset. Il tutto è avvenuto poco prima che cominciasse la diretta. Oltre agli aggiornamenti sulla salute dell’ex gieffina, non sono mancate le interviste ad altri ospiti. Sono intervenuti Lele Mora e Rocco Siffredi. Il programma ha tenuto davanti alla tv 1.808.000 spettatori pari all’11.9% di share.

Live Non è la d’Urso | Ascolti seconda stagione

1^ puntata: 1.555.000 con l’11,08% di share

2^ puntata: 2.394.000 con il 14,9% di share

3^ puntata: 1.808.000 con l’11.9% di share