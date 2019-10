Ascolti tv 30 settembre: Temptation Island Vip contro Montalbano e Stefano De Martino – i risultati

Alessia Marcuzzi se l’è dovuta vedere, come ogni lunedì sera, con un vero e proprio gigante dei palinsesti televisivi, Il commissario Montalbano. Il suo Temptation Island VIP su Canale 5 ce l’avrà fatta a primeggiare nei dati ascolti tv di ieri, lunedì 30 settembre?

Scopriamo anche come se la sono cavata le altre reti, in particolare Rai 2, dove è andato in onda Stasera tutto è possibile, affidato alla conduzione di Stefano De Martino. Sul marito di Belen Rodriguez ci sono molti fari puntati, visto che per lui si vocifera addirittura la conduzione del DopoFestival, dunque il successo di Stasera tutto è possibile potrebbe per lui essere decisivo sulle future scelte Rai.

Dati ascolti tv lunedì 30 settembre

Vediamo di seguito gli ascolti tv della prima serata di ieri, lunedì 30 settembre, col dettaglio di share e numero telespettatori sintonizzati.

Rai 1 – Il commissario Montalbano: La vampa d’agosto è il titolo dell’episodio (in replica) andato in onda ieri sera, che ha interessato ben 4.590.000 spettatori pari al 20.4% di share.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile: il comedy show condotto da Stefano De Martino sta convincendo il pubblico: ieri sera erano 1.564.000 gli spettatori, pari al 7.8% si share.

Rai 3 – Presa diretta: Riccardo Iacona ha mostrato un’inchiesta sul gioco d’azzardo, un viaggio tra algoritmi che decidono chi vince e chi perde, infiltrazione mafiose nel business e testimonianze di chi del gioco è rimasto schiavo. Vizio di Stato ha interessato 1.047.000 spettatori pari al 5.1%.

La 7 – Il socio: film del 1993 di Sydney Pollack con protagonista Tom Cruise, ha registrato 492.000 spettatori con uno share del 2.4%.

Italia 1 – Rambo 2 La Vendetta: secondo capitolo della saga interpretata da Sylvester Stallone, nei panni del veterano della guerra del Vietnam John Rambo. Il film ha totalizzato 1.385.000 spettatori (5.8% di share).

Rete 4 – Quarta Repubblica: Nicola Porro ha intervistato Pierluigi Bersani, ma con i suoi ospiti in studio ha parlato anche di ambiente e immigrazione. Il programma ha totalizzato un ascolto medio di 1.031.000 spettatori con il 5.3% di share.

Canale 5 – Temptation Island Vip: il reality dei sentimenti, condotto da Alessia Marcuzzi, benché non possa contare su un cast forte come quello dell’anno scorso sta riscuotendo un grande successo di pubblico, come confermano gli ascolti. Non abbastanza, però, per primeggiare su Il Commissario Montalbano. Il programma ha raccolto davanti al video 3.326.000 spettatori pari al 20.2% di share, di più rispetto alla scorsa settimana.

Temptation Island Vip | Ascolti

1^ puntata: 2.949.000 telespettatori e 18,16% di share

2^ puntata: 2.959.000 telespettatori e 17,75% di share

3^ puntata: 3.034.000 telespettatori e 19,4% di share

4^ puntata: 3.326.000 spettatori e 20.2% di share